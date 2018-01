In wenigen Wochen erscheint endlich Dragon Ball FighterZ. Jetzt kennen wir die benötigten PC-Spezifikationen. Ist euer Rechner schon ausreichend gerüstet?

Am 26. Januar ist es soweit, dann erscheint mit Dragon Ball FighterZ ein Prügelspiel, das wohl kaum besser den Charme der Anime-Serie einfangen könnte. Nun wissen wir endlich, wie euer PC ausgestattet sein sollte, damit das Spiel einwandfrei laufen kann. Die Specs sind recht bescheiden, obwohl ein älterer i7 in den empfohlenen Spezifikationen aufgelistet wird. Dieses Wochenende findet außerdem eine Beta auf der PS4 und der Xbox One statt. Ihr könnt sie vom 13. bis zum 16. Januar spielen. Nachfolgend findet ihr die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen:

Minimum

OS: Windows 7/8/10, 64-bit

CPU: AMD FX-4359 @4.2GHz or Intel Core i5-3470 @3.2GHz

RAM: 4GB

GPU: Radeon HD 6870 1GB oder GeForce GTX 650Ti 1GB

DirectX: Version 11

Network: Breitband-Internetverbindung

Sound: DirectX-kompatible Soundkarte oder Onboard-Chipset

Empfohlen



OS: Windows 7/8/10, 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 1400 @3.2GHz oder Intel Core i7-3770 @3.4GHz

RAM: 8GB

GPU: Radeon HD 7870 2GB or GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Version 11

Network: Breitband Internetverbindung

Sound: DirectX-kompatible Soundkarte oder Onboard-Chipset

Dragon Ball FighterZ beinhaltet einen beeindruckend großen Roster an Kämpfern, von denen die Reihe ja sehr viele zu bieten hat. Darunter auch drei aus Dragon Ball Super.