Wie groß soll der Dragon-Ball-FighterZ-Roster eigentlich noch werden? Jetzt wurden sogar Dragon-Ball-Super-Charaktere angekündigt. Auf diese drei legendären Kämper dürft ihr euch zusätzlich freuen.

Dragon Ball FighterZ wartet mit drei neuen Charakteren auf: Beerus, Hit und Goku Schwarz aus "Dragon Ball Super". Des Weiteren wurden weitere Informationen bezüglich der Open Beta und dem neuen Shenlong-System vorgestellt. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 auf der Xbox One, PlayStation 4 und dem PC über Steam.



Mit drei neuen Dragon-Ball-Super-Charakteren erweitert sich der ohnehin schon große Roster von Dragon Ball FighterZ. Beerus spezialisiert sich auf Angriffe ohne toten Winkel und demonstriert seine Kraft mit seinem Super Move: Urteil des Gottes der Zerstörung. Hit hat die Fähigkeit Zeit anzusammeln und so den „Todesschlag“ freizusetzen, welcher garantiert den Kampf unterbricht! Und Goku Schwarz glänzt, indem er seine Gegner auf Distanz hält, insbesondere mit der Hilfe von Zamasu!



Am 14. und 15. Januar habt ihr die Möglichkeit, eure Fähigkeiten in Dragon Ball FighterZ in einer Open Beta unter Beweis zu stellen. Vorbesteller, die sich bei teilnehmenden Händlern bis zum einschließlich 15. Dezember ein Exemplar des Spiels gesichert haben, sowie Vorbesteller der digitalen Edition können die Beta bereits am 13. Januar spielen.



Für Vorbesteller:

Beginn: Samstag, 13.01.2018 um 9:00 Uhr

Ende: Sonntag, 14.01.2018 um 9:00 Uhr



Für alle Spieler:

Beginn: Sonntag, 14.01.2018 um 9:00 Uhr

Ende: Dienstag, 16.01.2018 um 9:00 Uhr



Mit der Veröffentlichung von Dragon Ball FighterZ erscheint zum ersten Mal das spezielle Shenlong-System. Darin sammelt ihr Dragon Balls, indem ihr im Gefecht Kombos umsetzt. Sobald alle sieben Dragon Balls gesammelt sind, erscheint Shenlong und erfüllt dem Spieler einen Wunsch. Es besteht die Auswahl zwischen vier Optionen, welche über Sieg und Niederlage im Kampf entscheiden können.