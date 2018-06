Der Termin für die Switch-Version von Dragon Ball: FighterZ steht fest. Vorbesteller erhalten außerdem zusätzliche Charaktere und einen Spieleklassiker.

Der Publisher Bandai Namco Entertainment Europe hat mitgeteilt, dass Dragon Ball: FighterZ im September für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Vorbesteller des Kampfspiels basierend auf der Manga- und Anime-Serie erhalten Zugang zu den Charakteren Goku (Super-Saiyajin Blue) und Vegeta (Super-Saiyajin Blue). Außerdem bekommen frühe Käufer die japanische Version von Dragon Ball Z: Super Butoden, welches einst für das Super Nintendo erschien. Alle derzeit erhältlichen Zusatzinhalte können nach Veröffentlichung auch auf der Nintendo Switch erworben werden. Für den Sommer wurde das "Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pack 3" angekündigt, dass den Kämpfer Baby Vegeta enthält.

Dragon Ball: FighterZ erscheint am 28. September 2018 für die Nintendo Switch. Der Titel ist bereits für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich.