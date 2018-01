Am Wochenende fand ja die Beta-Testphase zu Dragon Ball: FighterZ statt, welche aber mit allerhand Problemen zu kämpfen hatte. Deshalb war eine Verlängerung der Beta bereits angedeutet worden; diesbezüglich gibt es nun auch eine offizielle Bestätigung.

Die Beta von Dragon Ball: FighterZ konnte sich durchaus sehen lassen am Wochenende, jedenfalls immer dann, wenn sie denn mal lief. Zahlreiche Netzwerkprobleme führten nämlich dazu, dass sich Spieler oftmals schlicht nicht einloggen konnten oder sonst in der Spielerfahrung beeinträchtigt wurden.

Aus diesem Grund hatten die Macher ohnehin bereits in Aussicht gestellt, dass man an eine Entschädigung in Form einer Verlängerung der Testphase denke. Dieser Umstand wurde von Bandai Namco nun auch ganz offiziell via Twitter bestätigt: Es wird noch einmal eine Beta-Testphase zu Dragon Ball: FighterZ geben, bevor die Vollversion durchstartet.

Die zweite Beta wird auf exakt 24 Stunden begrenzt sein, ein konkretes Startdatum gibt es allerdings laut Bandai Namco noch nicht. Diesbezüglich wolle man in Kürze weitere Details bekanntgeben. Ob und inwieweit die neue Testphase dann möglicherweise sogar um weitere Stages und Kämpfer ergänzt wird, ist ebenfalls noch unbekannt. In der ersten Beta waren deren elf spielbare Prügler vertreten.

Das Zeitfenster für die nächste Beta-Testphase dürfte indes schon zeitnah folgen, denn der Release der Vollversion lässt ja auch schon nicht mehr lange auf sich warten. Der Titel von Arc System Works erscheint am 26. Januar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.