Die Anmeldung zur geschlossenen Beta-Testphase von Dragon Ball: Fighter Z wurde verschoben. Gleichzeitig nannte man für die Closed Beta nun aber auch einen Starttermin.

Bandai Namco hatte im Rahmen der EVO 2017 angekündigt, dass Anmeldungen zur geschlossenen Beta-Testphase für Dragon Ball: Fighter Z ab dem heutigen26. Juli entgegen genommen werden sollen. Aufgrund der großen Nachfrage der Fans hat man sich aber nun dazu entschieden, den Anmeldestart auf den 22. August zu verschieben. Damit möchte man eben jener Nachfrage gerecht werden.

Auch die Closed Beta selbst wurde verschoben, immerhin nun aber mit einem konkreten Termin versehen. Die Beta soll am 16. und 17. September über die Bühne gehen und ist in vier Sessions unterglieder, die für folgende Zeiten in Europa anberaumt wurden:

Erste Session: Samstag, 11:00 bis 14:00 Uhr

Zweite Session: Samstag, 19:00 bis 22:00 Uhr

Dritte Session: Sonntag, 03:00 bis 06:00 Uhr

Vierte Session: Sonntag/Montag, 22:00 bis 01:00 Uhr

Durch die Verschiebung sollen die Spieler den Titel bereits in der Beta so vollständig wie möglich erleben und dürfen sich daher über mehr als die bisher angekündigten neun Charaktere freuen. Auch ein Teil der Lobby-Funktionen soll dann bereits zur Verfügung stehen. Eingeplant ist die Beta auf PS4 und Xbox One gleichermaßen.

Der Release der Vollversion ist für Anfang 2018 auf Xbox One, PS4 und PC (via Steam) eingeplant.