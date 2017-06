Ein neuer Charakter für Dragon Ball: Fighter Z wurde angekündigt. Ebenfalls ist eine geschlossene Beta des Prügelspiels geplant.

Die Entwickler von Arc System Works arbeiten derzeit an Dragon Ball: Fighter Z. Jetzt wurde ein neuer Charakter bekanntgegeben und eine geschlossene Beta angekündigt. Future Trunks reiht sich in das Aufgebot an Kämpfern aus dem Dragonball-Universum ein. Genauere Details zu seinen Fähigkeiten im Spiel sind noch nicht bekannt. Wenige Informationen gibt es auch über die geplante Beta-Phase, diese sollen in naher Zukunft folgen.

Dragon Ball: Fighter Z ist für das Frühjahr 2017 angekündigt. Die Entwickler arbeiteten zuvor an Serien wie Guilty Gear, BlazBlue und an Persona 4 Arena.