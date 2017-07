Am Wochenende hatten Bandai Namco und ARC System Works bereits Trunks für das neue Dragon Ball: Fighter Z bestätigt. Nun folgten zwei weitere Charaktere.

Bandai Namco gibt weitere Mitglieder des Line-ups in Dragon Ball: Fighter Z bekannt. Nach der Ankündigung von Trunks am Wochenende, hat man in der neuesten Ausgabe des V-Jump-Magazins nun die nächsten beiden Protagonisten bestätigt.

Dabei handelt es sich um Krillin sowie um Piccolo, die beide dem Kämpfer-Roster des Titels angehören werden. Das Line-up umfasste zudem bereits Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Frieza, Majin Buu und nun eben auch Trunks, Krillin und Piccolo. Krillin kommt dabei mit seiner Kienzan-Fertigkeit ins Spiel, die inklusive Power-Up nicht zu blocken sein wird.

Zudem wird in dem Artikel auch bestätigt, dass das Spiel eine ähnliche Online-Lobby nutzen wird wie Guilty Gear Xrd. Die Veröffentlichung ist für 2018 geplant; Registrierungen für einen vorherigen geschlossenen Beta-Test sollen kommende Woche öffnen.