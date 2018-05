Dragon Age 4 befindet sich vielleicht schon weiter in Entwicklung als viele vermuten. Neue Hinweise geben Aufschluss über den Stand des Rollenspiels.

Dass sich Dragon Age 4 bereits in Entwicklung befindet, ist ein offenes Geheimnis. Zwar sprach der Entwickler BioWare noch nicht offiziell über den Nachfolger von Dragon Age: Inquisition, allerdings sorgte nun ein Synchronsprecher auf Twitter für Aufsehen und deutet an, dass sich Dragon Age 4 bereits in Entwicklung befindet.

Konkret geht es um Greg Ellis. Ellis lieh bereits in den Vorgängern den Charakter Cullen Rutherford synchronisierte, dass er aktuell wieder an einer ikonischen Videospiel-Reihe mitarbeite. Als kleinen Tipp gab er seinen Followern mit, dass der Name des Entwicklerstudios mit „B“ beginne. Grund genug, um zu vermuten, dass damit nur BioWare gemeint sein kann, da er dort ja bereits in den Vorgängern eine Sprecherrolle übernahm.

Non disclosure agreements are a triptych of company, artist & fandom.

The company wants to grow excitement, the artist wants to placate the fervent fandom. The ultimate industry fan tease.



I’m currently working on an iconic video game series. The company’s name begins with ‘B’