Team Liquid entscheidet das Finale des International 2017 für sich und erzielt überdies einen neuen Preisgeldrekord.

Deutlicher hätte es nicht sein können: Mit drei siegreichen Runden in Folge schlägt das international aufgestellte Team Liquid die chinesischen Herausforderer und ehemaligen International-Sieger von Newbee. Ihr erster Turniererfolg beim International bringt Team Liquid ein Preisgeld von rund 10,8 Millionen Dollar und die begehrte Trophäe Aegis of Champions ein.

Besonders freuen darf sich der deutsche Gruppenführer Kuro Salehi Takhasomi, Spielername KuroKy, der im Laufe des Turniers zwei neue Rekorde aufstellen konnte. Zum einen ist er mit über 3,5 Millionen Euro Preisgeldgewinn ab sofort der finanziell erfolgreichste Turnierspieler. Zum anderen konnte der 24-Jährige sich als Spieler mit den meisten Matches in Valve-Wettkämpfen behaupten. Insgesamt nahm er an 202 Dota-2-Spielen in 10 Veranstaltungen teil.

Beim The International 2017 in Seattle traten insgesamt 18 verschiedene Teams an. Vertreten waren Spieler aus 25 verschiedenen Nationen. Das sind die acht besten Teams des Turniers:



01. Team Liquid

02. Newbee

03. LGD.Forever Young

04. LGD Gaming

05+06. Virtus.pro und Invictus Gaming

07+08. Team Empire und OG