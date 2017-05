Valve hat eine Koop-Kampagne für den Moba-Tital Dota 2 angekündigt. Dieser ist in zwei Akte unterteilt, wovon der erste noch diesen Monat erscheint. Der zweite soll im Juli folgen.

Dota 2 war schon immer ein Spiel, in dem ihr darauf angewiesen seid, euch auf euer Team verlassen zu können. In der Regel natürlich gegen ein Team aus anderen Spielern. Valve krempelt das System nun ein wenig um und bringt euch eine Kampagne mit Story, die ihr mit bis zu vier Freunden bestreiten könnt.

In den Genuss der neuen Kampagne kommt jeder, der den Battle Pass für 2017 besitzt. Die Story wird dabei in zwei Akte aufgeteilt. Der erste Akt hört auf den Namen „The Sands of Fate“ und erscheint bereits in diesem Monat. Der zweite Akt, A Vault in the Deep, ist für Juli angekündigt. Der neue Modus schickt euch in unbekannte Länder, wo ihr euch mit euren Freunden gegen die Monsterhorden beweisen müsst.

Freut ihr euch auf die Koop-Kampagne in Dota 2 oder haltet ihr sie für unnötig?