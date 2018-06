Einige Ankündigungen von Bethesda wurden ja bereits vor der E3-Pressekonferenz in der vergangenen Nacht geleakt. Die Vorstellung des neuen Shooters DOOM Eternal gehörte jedoch nicht dazu.

Bethesda setzt die Shooter-Reihe DOOM erneut fort. Zusammen mit dem wieder zuständigen Entwickler id Software hat man mit DOOM Eternal nun ein direktes Sequel zum Shooter-Comeback DOOM aus dem Jahr 2016 bestätigt. Durch die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit und Power will man den nächsten Sprung innerhalb des First-Person-Genres machen.

Der DOOM Slayer kehrt in DOOM Eternal zurück, um es mit den Streitkräften der Hölle aufzunehmen. Der passende pulsierende Soundtrack wird von Mick Gordon komponiert. Spielerisch erwarten euch wieder verschidene Dimensionen, die Rückkehr klassischer Dämonen aber natürlich auch neue Gegner, Waffen und Fertigkeiten.

DOOM Eternal befindet sich für Konsolen in Arbeit, die genauen Plattformen werden aber noch nicht kommuniziert, was im Übrigen auch auf den Release-Termin zutrifft. Der Titel wird auf der QuakeCon am 10. August 2018 einen größeren Auftritt samt Gameplay-Reveal haben. Den ersten Trailer von der E3 2018 gibt es anbei.