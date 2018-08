Heute Abend wurde die Eröffnungs-Keynote zur QuakeCon 2018 live im Netz ausgestrahlt und wie versprochen gab es dabei auch die Gameplay-Premiere des neuen Shooters DOOM Eternal. Garniert wurde diese mit etlichen neuen Infos zum Spiel.

id Software und Bethesda hatten bereits das letzte DOOM für die Switch von Nintendo portiert und mit den Ergebnissen auf der Hybrid-Konsole scheint man zufrieden zu sein. Denn anlässlich der QuakeCon wurde nun auch bekannt, dass auch der Nachfolger DOOM Eternal für die Switch erscheinen wird. Bis dato waren lediglich Spielfassungen für PC, PS4 und Xbox One bestätigt gewesen. Soviel vorab: Einen Release-Termin gibt es ansonsten aber weiter noch nicht.

Auch wenn die 2017 veröffentlichte Switch-Portierung von DOOM auf der Nintendo-Konsole keine 60 fps schaffte, so war diese Spielversion dennoch recht beeindruckend, wenn man die technischen Möglichkeiten bedenkt. Die angesprochene Gameplay-Premiere von DOOM Eternal sowie frisches Bildmaterial könnt ihr euch im Übrigen in dieser Meldung ansehen.

Und sonst? In DOOM Eternal kehrt ihr als Slayer zurück, um an den Mächten der Hölle Vergeltung zu üben. Dazu bekommt ihr neue Waffen und Fähigkeiten an die Hand, um es als Schlächter zwischen den Dimensionen mit neuen und altbekannten Dämonen aufzunehmen. Der Charakter bekommt eine verbesserte Rüstung spendiert und darf mit einer neuen Sprint-Fertigkeit noch schneller mitten ins Getümmel stürmen.

Neu ist, dass ihr als Slayer jetzt auch die Wahl habt, echte Spieler in Gestalt von Dämonen in ihre Kampagne einzuladen. Dadurch soll jeder neue Spieldurchlauf anders verlaufen und einen höheren Wiederspielbarkeitswert zu bieten haben. Logischerweise könnt ihr euch folglich auch selbst auf die Seite der Dämonen schlagen und in der Kampagne eines Freundes als solche antreten.