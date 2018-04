Seit vielen vielen Jahren ist die Shooter-Reihe DOOM unter Computer- und Videospielern bekannt und wurde auch schon verfilmt. Nun wird es einen weiteren Kinostreifen zur Marke geben.

Es ist mittlerweile fast 13 Jahre her, dass der Shooter DOOM in einem Actionfilm mit Dwayne "The Rock" Johnson verfilmt wurde. Ein Tweet der Schauspielerin Nina Bergman offenbart aber nun, dass es das auch im Filmbereich noch nicht für die Marke war. Vielmehr soll es einen neuen Kinofilm aus dem Hause Universal Studios geben.

Laut der Schauspielerin ist das Skript des Films mittlerweile vollständig und sie hat einen Vertrag unterschrieben, um eine Rolle im Streifen zu übernehmen. Unbekannt ist jedoch, wie groß ihre Rolle im neuen DOOM-Film ausfallen wird.

In weiteren Aussagen unterstrich Bergman dann weiter, dass das neue Skript viel besser als das des letzten Films mit Dwayne Johnson sei, denn dieser war bei Kritikern ziemlich mies davon gekommen. Universal Studios dürfte daher auch hoffen, dass die neue Umsetzung viel besser ankommt als die letzte, zumal "Assassin's Creed" zuletzt ja bewiesen hat, dass sich mit Film-Umsetzungen von bekannten Videospielen auch durchaus Gewinne einfahren lassen.

Der letzte DOOM-Film hatte in der Produktion noch 60 Millionen Dollar gekostet, schlussendlich aber nur 55 Millionen Dollar wieder eingespielt. Wer als Regisseur beim neuen Film fungieren wird, ist noch nicht bekannt.