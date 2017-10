Die Switch-Version von Doom sollte noch zum Weihnachtsgeschäft in den Regalen stehen, aber so früh? Sogar noch vor Skyrim erscheint der Dämonen-verpestete Höllen-Shooter.

Ab sofort könnt ihr die Tage bis zum Release von Doom für Switch zählen. Soeben haben Bethesda und Nintendo den Termin für die Veröffentlichung des Shooters auf der Hybridkonsole bekanntgegeben. Demnach wird das Spiel bereits am 10. November erscheinen. Wer auf den Kalender schaut wird bemerken, dass Doom damit sogar der Switch-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim zuvorkommt. Das erscheint nämlich erst eine Woche später am 17. November.

Wir haben Doom bereits im Handheld-Modus auf der Switch ausprobieren dürfen (zur Doom Switch Preview). Was uns dabei besonders und weniger gefallen hat, könnt ihr dort direkt nachlesen. Doom ist eine von drei Titeln, mit denen sich Bethesda sehr rege am Support für die Switch beteiligt. Nach dem Shooter uns Skyrim folgt im kommenden Jahr eine Umsetzung von Wolfenstein II: The New Colossus. Damit zeigt sich auch Nintendo mit seiner neuen Konsole überraschend offen für Software, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet.