Im Mai dieses Jahres wurde mit DOOM eine Neuauflage der bekannten Shooter-Reihe von id Software veröffentlicht. Bereits einige Jahre früher hätte eigentlich DOOM 4 veröffentlicht werden sollen, doch der Titel wurde schlussendlich eingestellt. Warum eigentlich?

Bis zur Veröffentlichung des aktuellen DOOM haben Fans der Reihe viele Jahre lang warten müssen. Schließlich war mit DOOM 3 der letzte Ableger bereits 12 Jahre zuvor veröffentlicht worden. Grund für die lange Wartezeit ist auch die Einstellung des direkten Nachfolgers DOOM 4 gewesen. Das Spiel war 2008 angekündigt worden, nur um 2011 dann wieder eingestampft zu werden. Nun haben sich Mitarbeiter von id Software zu den Hintergründen geäußert.

DOOM 4 hätte sich demnach schlicht zu sehr nach anderen Shootern angefühlt. Producer Marty Stratton nannte das Projekt gar "Call of DOOM", eine Anlehnung an Activisions Shooter-Reihe Call of Duty. "Es war viel näher an dieser Art von Spiel. Es war viel cineastischer und verfügte über viel mehr Story. Es gab viele Charaktere um dich herum, mit denen ihr im Verlauf des Spiels zusammen gewesen wärt. Definitiv ein anderes Setting; es war auf der Erde angesiedelt", so Stratton.

Der Titel hätte sich daher schlicht nicht mehr wie ein DOOM gespielt, die Spielerfahrung sei viel gescripteter ausgefallen. Creative Director Hugo Martin ergänzte: "Es war viel realistischer. Es ging um die globale Auswirkung einer Höllen-Invasion." Um diese Geschichte zu erzählen, habe man den Kern der Serie geopfert: "DOOM dreht sich um einen Kerl, der in große Sachen hinein gezogen wird. DOOM 4 dreht sich aber um die großen Sachen."

Das alles hätte letztendlich zur Entscheidung geführt, das Spiel einzustellen, auch wenn beide betonen, dass das Projekt großartig gewesen sei. Mit dem aktuellen DOOM hat man sich jedoch mehr auf die Wurzeln der Reihe fokussiert.