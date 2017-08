Neues Projekt! Ist jetzt Life is Strange Season 2 in Gefahr?

Bandai Namco hat die Entwickler von Life is Strange und dem kommenden Vampyr, DONTNOD Entertainment, für ein brandneues Projekt unter Vertrag genommen.

Wie beide Unternehmen dem britischen Branchenmagazin MCV UK mitteilten, wird man zusammen ein neues, storybasiertes Adventure entwickeln. Viele Informationen dazu sind derzeit noch nicht bekannt, die offizielle Ankündigung ist auch erst für das nächste Jahr geplant.

So viel wurde aber verraten: Der Titel ist seit 2016 in Entwicklung, spielt in einer fiktionalen Stadt in den USA und wird "eine ordentliche Portion Erkundung" beinhalten. Ein erstes Konzeptbild (oben) gibt euch schon mal einen atmosphärischen Vorgeschmack.

"Mit einem Studio wie DONTNOD kann man natürlich Triple-A-Qualität erwarten; man kann eine sehr emotionale Erfahrung erwarten, und das ist, wonach wir gesucht haben", erklärte Hervé Hoerdt, VP of Marketing and Digital bei Namco Bandai. "Das ist, was wir mit dieser Partnerschaft vorhaben."

Für Fans von Life is Strange und der kürzlich angekündigten zweiten Staffel besteht aber kein Grund zur Sorge. Für die Entwicklung des heute angekündigten Projekts ist bei DONTNOD ein separates Team verantwortlich.