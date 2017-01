Umfassende Edition für PS4 und Xbox One

Wer bislang noch einen Bogen um Don't Starve gemacht hat, der bekommt auf den aktuellen Heimkonsolen PlayStation 4 und Xbox One nun eine neue Gelegenheit dazu, doch noch zuzuschlagen.

In einer Pressemitteilung haben 505 Games und Klei Entertainment heute das sogenannte Don't Starve Mega Pack für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Dabei handelt es sich im Grund um eine umfassende Sammlung mit allen Inhalten der Indie-Franchise.

Neben dem originalen Don't Starve ist auch das Multiplayer-Add-on Don't Starve Together enthalten. Auch die beiden Erweiterungen Shipwrecked und Reign of Giants sind zudem mit von der Partie. Der Release ist für das zweite Quartal 2017 geplant; die Veröffentlichung erfolgt digital und als Retail-Variante. Das Mega Pack schlägt dabei mit 29,99 Euro zu Buche, was einem Rabatt von 25 Prozent auf die separaten Verkaufspreise für alle Inhalte entspricht. Auf der Sony-Konsole gibt es zwei dynamische PS4-Designs dazu.