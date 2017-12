Seit Monaten ranken sich Gerüchte um ein neues Devil May Cry. Diese nahmen zuletzt Fahrt auf, doch angekündigt wurden weiter nichts - bis jetzt. Allerdings handelt es sich dabei um eine andere Ankündigung als Viele erwartet hätten.

Wer sehnsüchtig auf Devil May Cry 5 wartet, der wird auch dieses Mal wieder enttäuscht. Dabei gab es im Dezember soviele Hoffnungsschimmer. Spekulationen besagten, dass eine Ankündigung eines neuen Teils der Hauptreihe auf den The Game Awards oder aber auf der PlayStation Experience erfolgen könnte. Auf beiden großen Events war vom Titel aber nichts zu hören und so geht das warten weiter.

Auch die nun erfolge Neuankündigung eines Spiels der Reihe liefert da keine Abhilfe. Denn der neu bestätigte Titel namens Devil May Cry: Pinnacle of Combat ist ein keiner Teil für Heimkonsolen, wie es sich viele Gamer wünschen, sondern ein Mobile-Spin-off. Dieses wird vom chinesischen Entwickler Yunchang Game gefertigt, der sich die entsprechenden Rechte nun bei Capcom lizenziert hat.

Details zum Mobile-Projekt sind bislang noch rar gesät, der Titel könnte sich aber durchaus von bekannten Teilen der Actionreihe unterscheiden, denn gegenwärtig ist auch kein Release außerhalb von China eingeplant. Darüber hinaus werden wohl Dante und Virgil als spielbare Charakter evertreten sein. An Spielmodi soll es auch Online-Teamkämpfe und PvP-Kämpfe in Echtzeit geben. Das ganze Spiel wird damit wohl mehr oder weniger rund um einen Multiplayer-Part aufgebaut.

Fans des Franchise reagierten im Netz mitunter etwas gereizt auf die Ankündigung von Devil May Cry: Pinnacle of Combat, schließlich warten diese sehnsüchtig eben auf Devil May Cry 5. Großen Grund zur Enttäuschung gibt es aber eigentlich insoweit nicht, als dass Capcom selbst ja keinerlei Ressourcen für das Mobile-Spin-off aufwendet. Die Chance, dass sich Devil May Cry 5 tatsächlich schon länger bei Capcom selbst in Arbeit befindet und vielleicht in absehbarer Zeit angekündigt werden könnte, ist damit zumindest einmal nicht geringer geworden.