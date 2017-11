Schon häufiger gab es in den letzten Monaten Gerüchten um die bevorstehende Ankündigung des nächsten Teil der Actionreihe Devil May Cry. Nun mehren sich die Spekulationen wieder, wonach diese nun schon bald erfolgen soll.

Seit dem letzten neuen Teil der Spielereihe Devil May Cry sind mittlerweile neun Jahre vergangen. Seither hielt man die Fans mit der Neuauflage DmC: Devil May Cry im Jahr 2012 und einer Special Edition von Devil May Cry 4 im Jahr 2015 bei der Stange. Was aber ist mit Devil May Cry 5, um das sich schon häufiger Gerüchte rankten? Schenkt man neuen Spekulationen Glauben, dann steht die Ankündigung nun wirklich kurz bevor.

Der Reddit-Nutzer DasVergeben berichtet im Rahmen eines Leaks nun davon, dass Devil May Cry 5 nun wirklich auf der PlayStation Experience 2017 angekündigt werden soll. Das hauseigene Sony-Event PSX 2017 findet vom 09. bis 10. Dezember im kalifornischen Anaheim statt und wird mehrere Neuankündigungen zu bieten haben. Womöglich hat dann also auch Capcom einen großen Auftritt.

DasVergeben geht sogar noch weiter und gibt zum Besten, dass im neuen Teil Dante, Vergil und Nero alle zu den spielbaren Charakteren zählen werden. Dieses Details sei dann aber womöglich noch nicht Teil der PSX-Präsentation und werde erst später angekündigt.

Eine offizielle Bestätigung, dass es wirklich so kommen wird, gibt es natürlich noch nicht, so dass abzuwarten bleibt, ob sich der vermeintliche Leak bewahrheiten wird. Allerdings hat der Reddit-Nutzer beispielsweise auch schon die Inhalte des neuen Injustice-DLCs korrekt vorhergesagt.

Wenn wir schon dabei sind: Eine weitere PSX-Neuankündigung soll laut DasVergeben übrigens auch SoulCalibur VI sein.