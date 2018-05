Das auf dem PC ja durchaus sehr populäre und erfolgreiche RPG-Epos Divinity: Original Sin II soll ja auch den Sprung auf die Konsolen auf PS4 und Xbox One schaffen. Auf der Microsoft-Heimkonsole wird der Titel schon sehr zeitnah verfügbar sein.

Bevor die fertige Vollversion auf den beiden Konsolen aufschlagen wird, gibt es nämlich auf der Xbox One nämlich auch eine spezielle Game-Preview-Fassung. Diese frühe Spielversion wird bereits in Kürze zu haben sein, wie nun bekannt wurde.

Während Divinity: Original Sin II als Vollversion für die Konsolen nämlich erst im August 2018 erscheint, kommt die Early-Access-Version auf der Xbox One schon in dieser Woche. Microsoft hat den Termin am 16. Mai 2018 versehentlich frühzeitig vom Stapel gelassen, die Angabe via Xbox Wire mittlerweile aber wieder entfernt.

Dass der Termin der Wahrheit entspricht, bestätigten die Larian Studios aber kurze Zeit später quasi gegenüber Windows Central. Dort wurde ein Game-Preview-Release in dieser Woche bestätigt, weitere Details sollen aber erst am heutigen Montag bekannt gegeben werden und dürften daher in den nächsten Stunden eintrudeln. In diesem Zusammenhang soll es dann auch einen neuen Konsolen-Trailer sowie Details zur Preisgestaltung geben.