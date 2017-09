PlayerUnknown's Battlegrounds ist derzeit eigentlich in allen Kategorien auf Platz 1 zu finden. Das war zumindest bis gestern so, doch dann wurde das Rollenspiel-Sequel Divinity: Original Sin 2 veröffentlicht.

Der RPG-Nachfolger war lange im Early Access und ist nun als vollwertige Version 1.0 zu haben. Die Nachfrage nach Divinity: Original Sin 2 ist dabei nun so groß, dass der Titel etwas schaffte, was zuletzt kaum ein anderes Spiel vollbrachte: Es lässt PlayerUnknown's Battlegrounds hinter sich.

In der Kategorie der derzeit am häufigsten Spiele bei Steam erklomm Divinity: Original Sin 2 demnach direkt am Erstverkaufstag die Spitze der Charts. PUBG bleibt damit nur noch Platz 2 - zumindest in dieser einen Kategorie.

Bereits der Vorgänger wurde hervorragend angenommen, so dass der Erfolg des nun veröffentlichten zweiten Teils nicht unbedingt eine Überraschung ist. Der Nachfolger verfügt nun über viele Optionen im Koop-Bereich, neue Kampfsystem, eine volle Vertonung und weitere frische Features.