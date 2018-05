Wir berichteten ja heute bereits im Laufe des Tages, dass noch in dieser Woche die Game-Preview-Version von Divinity: Original Sin 2 auf der Xbox One erhältlich sein soll. Jetzt gibt es diesbezüglich handfeste offizielle Details.

Nach dem vorherigen Leak via Xbox Wire haben die Larian Studios per Pressemitteilung nun Nägel mit Köpfen gemacht, was die Game-Preview-Version des Rollenspiel-Epos Divinity: Original Sin 2 betrifft. Der Titel kommt tatsächlich noch in dieser Woche als Vorabversion auf die Microsoft-Heimkonsole.

Zusammen mit Publisher Bandai Namco wurde nun bestätigt, dass diese verkürzte Vorabversion ab dem 16. Mai 2018 für die Xbox One zu haben sein wird. Die Spielevorschau lässt alle Interessierten die ersten drei Stunden des Titels ausprobieren und genießen. Wer sich zum Kauf durchringt, der kann das komplette erste Spielkapitel freischalten, welches euch in etwa 20 Stunden beschäftigen soll.

Die Vollversion von Divinity: Original Sin 2 wird als Definitive Edition ab August 2018 für Xbox One und auch PS4 erhältlich sein; auf dem PC feierte das RPG bereits etliche Erfolge. Auch den vormal versprochenen neuen Trailer zur Game-Preview-Version gibt es nun; diesen könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Swen Vincke, Gründer der Larian Studios, kommentiert die heutige Ankündigung: "Wir haben von Anfang an sehr viel Arbeit investiert, um Divinity: Original Sin 2 zu verbessern und die Xbox Spielvorschau wird zeigen, wie wir es noch weiter optimieren können. Wir haben die Hoffnung, dass die Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition mit dem gesammelten Feedback, eine der besten RPG-Erlebnisse wird, die es für Spieleplattformen gibt."