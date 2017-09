Divinity: Original Sin 2 ist wieder kein Zuckerschlecken. In unserer Komplettlösung geben wir euch Tipps für alle Klassen, begleiten euch durch alle Quests und Hilfe mit den besten Skills.

Divinity: Original Sin 2: Allgemeine Tipps & Tricks

Personen mehrfach mit verschiedenen Gruppenmitgliedern ansprechen: Im Gegensatz zu anderen Rollenspielen, in denen euch in Gesprächen mit anderen Personen mehrere Dialogoptionen zur Verfügung stehen, habt ihr in Divinity: Original Sin 2 meist nur eine Chance. Sprich: Wenn ihr euch für einen Dialog entschieden habt und die Person erneut anredet, dann verweigert sie oft jede weitere Konversation.

In den meisten Fällen gibt es allerdings einen einfachen Trick, um bis zu vier Versuche zu erschummeln: Redet die Person einfach mit euren anderen Charakteren an, dann beginnt der Dialog meist komplett von vorne. Zudem stehen euch eventuell weitere Optionen zur Verfügung, die euch nur mit einer bestimmten Rasse oder einem bestimmten Beruf zugestanden werden.

Weg ebnen mit Battle Stomp: Der Battle Stomp ist eine der grundlegenden Fertigkeiten des Wayfarers und zugleich eine der nützlichsten des ganzen Spieles. Euer Charakter haut bei Anwendung einmal kräftig auf den Boden und erzeugt eine Kraftwelle, die wie eine Schneise über den Boden fegt. Diese kann nicht nur eure Gegner zu Boden werfen, sondern zerstört Feuer, Ölpfützen oder Blutlachen. Ihr könnt den Battle Stomp auch außerhalb des Kampfes einsetzen, um beispielsweise einen mit Gift zugepflasterten Weg zu reinigen.

Zufallsbestimmter Truheninhalt: Wir können euch leider nicht verraten, welche Goodies ihr in den zahlreichen Kisten und Truhen findet. Der Inhalt ist nämlich zufallsgesteuert und erzeugt gar dann andere Resultate, wenn ihr zu einem unmittelbar zuvor erstellten Speicherstand springt. Andersherum bedeutet dies: Seid ihr mit dem Inhalt der Truhe unzufrieden, dann ladet und probiert erneut euer Glück.

Fokus auf Überleben: Wer im Kampf wie in anderen Rollenspielen blind einen Gegner nach dem anderen angreift, der überlebt nicht schnell. Ihr müsst selbst mit einer gut ausgerüsteten Party mit Bedacht agieren und vor allem stets ein Auge auf eure Lebensenergieleisten haben. Sollte jemand der Rüstschutz ausgehen und nur noch die Hälfte seiner Energie besitzen, dann ist höchste Alarmbereitschaft angesagt. Heilt das betreffende Gruppenmitglied und stockt im Idealfall den Rüstungsschutz auf, sofern ihr die nötigen Fertigkeiten besitzt.

Alle Fertigkeiten nutzen: Erneut müssen wir darauf hinweisen, dass selbst die einfachen Kämpfe in Divinity: Original Sin 2 keine Selbstläufer sind. Aus diesem Grunde stehen euch bereits von Anfang an zahlreiche Fertigkeiten zur Verfügung, die jeder Charakter alle paar Runden einsetzen darf. In vielen Kämpfen ist es auch hilfreich, wenn ihr gleich zu Beginn eure besten Fertigkeiten anwendet und eure Gegner regelrecht überrumpelt.

Physische und magische Rüstung verstehen: Divinity: Original Sin 2 unterscheidet streng zwischen einem physischen und einem magischen Rüstungsschutz. Der erste wird in Form einer grauen und der zweite in Form einer blauen Energieleiste dargestellt. Der Clou daran: Sollte ein Gegner beides besitzen, dann müsst ihr theoretisch nur einen davon zerstören. Dafür seid ihr danach aber auf eine bestimmte Angriffsart eingeschränkt, mit denen euer Feind auch tatsächlich Schaden erleidet.

Genauer: Ein physischer Rüstungsschutz schützt vor physischen Angriffen, beispielsweise Schwertangriffe oder Bogenattacken. Wenn ihr einen Gegner mit diesen Waffen angreift, dann verliert er entsprechend seinen physischen Schutz. Ist dieser komplett zerstört, dann verliert er mit den selben Angriffsarten an Lebensenergie.

Ein magischer Rüstungsschutz wappnet vor magischen und übernatürlichen Angriffen. Hier gilt das gleiche Prinzip wie beim physischen Schutz: Sobald ihr mit den entsprechenden Fertigkeiten den magischen Rüstungsschutz zerstört habt, verliert der Gegner anschließend bei den selben Angriffsarten an Lebensenergie.

Im Umkehrschluss müsst ihr euch eigentlich nur eines merken: Solltet ihr eine Runde zuvor den physischen Rüstungsschutz eines Gegners zerstört haben, dann ist es unsinnig ihn mit Magie anzugreifen und umgekehrt.

Die Macht des Teleportieren: Ihr erhaltet im Laufe der Quest „The Teleporter“ einen Teleporterhandschuh. Des Weiteren findet ihr im zentralen Gebäude von Fort Joy ein Zauberbuch, mit dem ihr die Fertigkeit des Teleportierens erlernen könnt. Unsere Botschaft: Je früher ihr diese beiden Objekte ergattert, desto besser.

Das Teleportieren ermöglicht zum einen das Erkunden von Orten, die eure Charaktere sehen aber nicht zu Fuß erreichen. Zum anderen ist die Fertigkeit auch im Kampf ungemein nützlich. So könnt ihr beispielsweise euren lahmen Nahkämpfer direkt vor einen Pulk voller Gegner absetzen oder eure Bogenschützen auf die umliegenden Aussichtspunkte stellen. Zudem ist es auch möglich, einen der Gegner zu einem für ihn strategisch ungünstigen Ort zu versetzen oder einen verbündeten NPC aus dem Schlachtgetümmel zu befreien.

Ifan, Red Prince, Sebille oder Lohse als Hauptcharakter: Bei den eben genannten Personen handelt es sich allesamt um Charaktere, die ihr im Laufe des Spieles rekrutieren könnt. Gleichzeitig dürft ihr bereits bei der Charaktererstellung eine dieser Personen als zentralen Hauptcharakter wählen. In dem Fall taucht der betreffende Charakter natürlich nicht mehr an den Orten auf, die wir in unserem Guide erwähnen. Solltet ihr also Sebille ausgewählt haben, dann ignoriert sämtliche Absätze unserer Lösung, in denen ihr sie trefft.