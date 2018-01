Probiert es jetzt in der Beta aus!

Ab dem 30. Januar 2018 wird Dissidia Final Fantasy NT exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Wer den Titel vorab ausprobieren möchte, der hat ab sofort die Möglichkeit dazu.

Square Enix hat heute nämlich den Startschuss für die offene Beta-Testphase gegeben. Diese steht ab sofort allen Inhabern einer PS4 offen, so dass ihr einfach teilnehmen könnt, wenn ihr wollt.

In Dissidia Final Fantasy NT erwarten euch temporeiche, aber auch taktische Team-Actionkämpfe, von denen ihr euch nun knapp 10 Tage lang selbst überzeugen könnt. Selbst ein Abonnement von PlayStation Plus ist für die Teilnahme an der kostenlosen Testphase ausdrücklich nicht erforderlich.

Während der Open Beta dürft ihr sowohl Online- als auch Offline-Kämpfe in Arenen aus verschiedenen Episoden der Final-Fantasy-Reihe austragen. Charaktere können individuell angepasst werden, mächtige Beschwörungen zur Unterstützung im Kampf gerufen und erste Erfahrungen mit dem Mut-Kampfsystem gesammelt werden.

Die Testphase ist in drei Abschnitte untergliedert, die in den folgenden Zeitfenstern abgewickelt werden und jeweils unterschiedliche Helden und Schurken zur Auswahl bieten:

Vom 12. Januar 15:00 Uhr bis zum 15. Januar 22:00 Uhr

Vom 15. Januar 23:00 Uhr bis zum 18. Januar 22:00 Uhr

Vom 18. Januar 23:00 Uhr bis zum 21. Januar 22:00 Uhr

Alle weiteren Beta-Details findet ihr hier auf der offiziellen Webseite zu Dissidia Final Fantasy NT.