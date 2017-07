Eine letzte Ankündigung von der Evo 2017 betraf den PS4-Titel Dissidia Final Fantasy NT. Auch zu diesem wird es einen geschlossenen Beta-Test geben.

Diesen Umstand bestätigte nun Producer Ichiro Hazama in einem Livestream zum Spiel gemeinsam mit Director Takeo Kujiraoka. In einer "Special Message" richteten sie ihr Wort an die Fans, um die Beta-Testphase zu Dissidia Final Fantasy NT anzukündigen.

Es wird sich dabei um eine Closed Beta handeln, die im weiteren Verlauf des Sommers 2017 abgewickelt werden soll. Square Enix und Koei Tecmo erhoffen sich hierfür soviele registrierte Spieler wie möglich, um den PS4-Titel ausgiebig zu testen und Feedback der Gamer einzuholen.

Europäische Registrierungen für die Beta sollen unter diesem Link entgegen genommen werden; gegenwärtig ist das aber noch nicht möglich. Registrierungen in Nordamerika und Lateinamerika werden hingegen bereits auf dieser Webseite erfasst.