Square Enix hat noch vor der diesjährigen E3 in Los Angeles einen neuen Ableger der erfolgreichen Franchise Final Fantasy für die PlayStation 4 angekündigt.

Mit Dissidia: Final Fantasy NT wurde ein neuer Serienableger exklusiv für die PS4 angekündigt. Der Titel soll ab Anfang 2018 für die Sony-Heimkonsole erhältlich sein; dabei handelt es sich nicht um ein Rollenspiel. Vielmehr erwartet euch ein teambasiertes Actionspiel, das in Zusammenarbeit mit den Kampfspiel-Experten von Team Ninja entwickelt wurde. In diesem treten legendäre Helden und Schurken der Franchise in strategischen Teamkämpfen gegeneinander an.

Das Spiel verfügt über Offline- sowie Online-Modi und bietet eine Auswahl aus über 20 bekannten Charakteren und Beschwörungen, darunter unter anderem Ifrit, Shiva und Odin. Diese ziehen in 3-gegen-3-Kämpfen in die Schlacht. Als Besonderheit hat das Kampfspiel dabei ein einzigartiges Mut-Kampfsystem zu bieten. Erste Eindrücke gibt es im neuen Ankündigungs-Trailer anbei.

Weitere Details zum Spiel gibt es seitens Director Takeo Kujiraoka sowie Justin Wong von Echo Fox im E3 Coliseum am 14. Juni um 00:15 Uhr.