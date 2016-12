Im ersten Teil von Dishonored hatte die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher eine Sprechrolle. Via Twitter verkündete ein Mitarbeiter sein Beileid.

Die kürzlich verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher hatte eine versteckte Sprechrolle in Dishonored: Die Maske des Zorns. Der Creative Director Harvey Smith von den Arkane Studios hat sein Beileid via Twitter bekundet. Für die Stimme von Carrie Fisher müsst ihr in der Mission "Die Rückkehr zum Tower" einen bestimmten Offizier töten. Danach hört man die Schauspielerin über öffentliche Lautsprecher in Dunwall.

Die Schauspielerin ist neben dem Bethesda-Titel auch in LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht zu hören. Sie starb im Alter von 60 Jahren.