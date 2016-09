Arkane Studios in Lyon hat bereits eine Reihe von ungewöhnlichen Spielen hinter sich. Arx Fatalis war ein etwas anderes Rollenspiel, auch Dark Messiah of Might and Magic strotzte vor interessanten Ideen. Doch erst nach der Übernahme durch die Bethesda-Mutterfirma ZeniMax blühte das Studio so richtig auf und brachte unter der Leitung von Deux-Ex-Schöpfer Harvey Smith mit Dishonored einen ersten echten Hit auf den Markt. Das ungewöhnliche Art Desgin gemischt mit viel spielerischer Freiheit konnte viele Spieler beeindrucken. Im November erscheint nun der zweite Teil und wir konnten einen Abschnitt davon endlich mal selber spielen.

Unser Besuch verschlägt uns in einen Abschnitt von Dishonored 2, der bereits auf der gamescom gezeigt wurde, dort aber noch nicht angespielt werden konnte. Die Clockwork Mansion ist eine riesige Villa mit Blick auf die wunderschöne neue Stadt Karnaca. Schon bei der Anfahrt wird klar, dass die Entwickler keine Kompromisse hinsichtlich des Art Designs eingehen und den eigenständigen Look des Spiels beibehalten, aber technisch einiges deutlich und sichtbar verbessert haben. Wer ein wenig den Blick schweifen lässt, hat keine Probleme, unzählige Szenerien zu entdecken, die eines Gemäldes würdig wären.

Wie dem auch sei, unsere Aufgabe ist es, den Wissenschaftler Sokolov zu finden, der irgendwo in der Villa gefangen gehalten werden soll. Zudem sollen wir nebenher den Hausherren Jindosh ausschalten, der offenbar einige finstere Pläne in der Schublade hat. Welcher Art diese sind, wird relativ schnell klar, denn schon kurz nach Betreten der Villa treffen wir auf einen Clockwork Soldier, ein Maschinenwesen, das im Nahkampf keinen Spaß versteht. Und wir erkennen, dass Jindosh ein technisches Genie ist. Allein durch Betätigen von Hebeln können ganze Räume der Villa durch bizarre Mechanismen verändert werden.

Spielerische Freiheit für zwei Helden

Wir haben die Wahl, ob wir diesen Abschnitt als Corvo oder Emily spielen wollen. Ob und wie die Rollenverteilung später im finalen Spiel abläuft, wissen wir noch nicht, das wird noch eine spannende Frage. Einmal in der Villa lernen wir unseren derzeitigen Gegenspieler Jindosh schnell persönlich kennen. Der selbstbewusste Wissenschaftler hat wenig Probleme damit, dass wir durch seine Villa turnen und freut sich bereits darauf, uns zu sezieren. Zudem begleitet er nahezu jeden unserer Schritte über eine Sprechanlage, sodass zum Teil ein wenig Bioshock-Feeling aufkommt.

Während wir noch das wunderschön gestaltete Interieur der Villa bewundern, wird klar, dass vor uns viele Freiheiten liegen. Es ist ganz eure Sache, ob ihr euch dem offenen Kampf stellt, Gegner hinterrücks meuchelt oder sie lediglich betäubt und nach alternativen Wegen sucht, um Gegner zu umgehen, sie abzulenken oder sie auszutricksen. Das war schon im Vorgänger eine der großen Stärken und daran wurde nichts verändert. Wir haben den Abschnitt zunächst als Corvo und im zweiten Anlauf als Emily gespielt. Im dritten Anlauf haben wir uns auf der Suche nach einem versteckten Objekt noch genauer umgeschaut und unfassbar viele, nicht immer leicht zu entdeckende Wege durch das komplexe Gebiet gefunden.

Mit Gewalt oder ganz ohne

Eben dieses Austricksen der Gegner und die Suche nach den Wegen macht ungeheuer viel Spaß, zumal man quasi bei jedem Versuch immer wieder Neues entdeckt. Das Umwandeln der Räume, die Architektur der Umgebung – immer wieder entdeckt man etwas und schafft es sogar, hinter die Maschinerie der Räume zu blicken, wo man noch mehr Wege entdeckt. So ist es möglich, den kompletten Abschnitt zu spielen, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu töten. Corvos und Emilys enorme Mobilität spielt dabei natürlich eine große Rolle.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - Creative Kills Gameplay Trailer Von den Straßen Dunwalls bis Karnacas ist jeder Level in Dishonored 2 ein Puzzle, das von euch gelöst werden möchte.

Wer möchte, kann natürlich auch rabiater vorgehen und Gegner nicht mit Umgehen oder Betäubungen ausschalten, sondern mit Pistole, Granate oder Dolch eliminieren. Wobei durchaus Vorsicht angebracht ist. Zwar können Corvo und Emily Attacken parieren, aber sobald mehrere Gegner im Spiel sind oder gar einer der Clockwork Soldiers, kann die Sache auch schnell in die Hose gehen, zumal Munition recht knapp ist. Waffen, Munition und Skills können übrigens schnell per Radialmenü und Steuerkreuz ausgewählt werden, ebenso wie Tränke für Gesundheit und Energie.

Die Kämpfe sind eher schnell und rabiat als lang und taktisch. Die Gegner zögern nicht, euch hart anzugehen. Gerade wenn ihr mehrere Gegner habt und möglicherweise einer davon noch mit einer Schusswaffe, kann es biestig werden. Die Clockwork Soldier hingegen sind im offenen Kampf erbitterte und agile Gegner, die einem schnell den Garaus machen können. Da lohnt es sich, Gegner möglichst aus dem Hinterhalt auszuschalten, wo sie keine Chance zur Gegenwehr haben.