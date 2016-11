Die spezielle PS4-Pro-Version von Dishonored 2 führt zu keiner schöneren Grafik unter 1080p, erst 4K-Bildschirme profitieren von der stärkeren Hardware.

Digital Foundry nahm den Patch für die PlayStation 4 Pro genau unter die Lupe, den die Arcane Studios am 11. November veröffentlichten. In einem Vergleichsvideo kommt das Team zum Fazit, dass die höhere Leistung der Pro-Version in Kombination mit Full-HD-Bildschirmen nicht genutzt wird. Grafisch sei Dishonored 2 identisch mit der normalen PlayStation-4-Version. Soll heißen: die flottere Hardware führt zu keiner Verbesserung.

Anders sieht die Sache mit einem 4K-Bildschirm aus. Auf ihnen sei das Spiel grafisch deutlich hübscher, außerdem würde die Bildrate ausreichend hoch sein. Einen kleinen Fehler scheint es dennoch zu geben: Schraubt ihr auf eurem 4K-Bildschirm die Auflösung auf 1080p herunter, zeigen sich keine Verbesserungen bei der Bildrate. Hier müsste der Entwickler wohl nochmal Hand anlegen. Im folgenden Video könnt ihr euch den Vergleich ansehen: