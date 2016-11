PC-Patch kommt in wenigen Tagen

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist mittlerweile erhältlich, doch nicht alle PC-Spieler sind bis dato mit dem Titel zufrieden. Nun hat Bethesda ein Update angekündigt.

Wir berichteten ja bereits, dass es in Zusammenhang mit der PC-Umsetzung von Dishonored 2 noch das ein oder andere Problem gibt. Die Arkane Studios haben sich der Probleme bereits angenommen und via Bethesda nun angekündigt, dass es ein Update bereits "in den kommenden Tagen" geben soll.

Im Patch möchte man vor allen Dingen Performance-Probleme angehen, die zu sehr wechselnden Frameraten führen. Auch ein Update des Maus-Codes für einen reibungsloseren Input ist für das Update eingeplant.

Bei Steam hat das Spiel derzeit gemischte Rezensionen erhalten, wobei die negativen Meinungen hauptsächlich auf die kritisierte Performance und die schlechte Framerate selbst auf High-End-PCs zurückgeführt werden.