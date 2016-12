New-Game-Plus-Modus kommt in Kürze

Bethesda hat heute in einer Pressemail das erste kostenlose Spiel-Update zum aktuellen Blockbuster Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske angekündigt.

Der Patch steht als Beta-Version bereits ab sofort für den PC zur Verfügung. Ab dem 19. Dezember soll dann die fertige Version weltweit für PC, Xbox One und PS4 zu haben sein. Dabei dürfen sich Spieler unter anderem über den ersehnten Spielmodus "New Game Plus" freuen.

Nachdem ihr das Spiel entweder mit Emily oder Corvo abgeschlossen habt, könnt ihr einen neuen Durchlauf mit einem der beiden Charaktere starten. Dabei habt ihr dann aber Zugriff auf alle Fähigkeiten der beiden Helden und verfügt zudem über alle Runen und Knochenartefakt-Eigenschaften, die ihr in der vorherigen Runde gesammelt habt. Runen können neu zugewiesen werden.

In einem zweiten kostenlosen Update, das im Januar erscheint, sollen zudem weitere Möglichkeiten zur Anpassung an den individuellen Spielstil Einzug erhalten. Anpassbare Schwierigkeitsgrade und eine Missions-Auswahl sollen als zusätzliche Features installiert werden.