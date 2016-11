Noch in diesem Jahr will Bethesda einen ersten kostenlosen DLC nachliefern, mit dem ihr sowohl den Schwierigkeitsgrad anpassen als auch Skills ins nächste Spiel mitnehmen könnt.

Im heute erschienenen Beta-Patch schafft der Entwickler Bethesda einige Fehler und Performance-Probleme aus der Welt von Dishonored 2, dabei soll es aber nicht bleiben: Für den Dezember kündigte die Schmiede ein kostenloses Update an, mit dem ihr unter anderem den Schwierigkeitsgrad nach euren Vorlieben frei konfigurieren könnt. Außerdem soll im Paket der Modus "New Game+" beiliegen, über den ihr bereits freigeschaltete Spezialkräfte und Unlocks mit in den nächsten Durchgang nehmen könnt.

Letzteres dient dazu, damit Spieler irgendwann vollständigen Zugriff auf den Skilltree haben. Dadurch könne man besser alle Facetten des Spiels ausreizen, die es zu bieten hat.