Muss Dishonored 2 mindestens zwei Mal durchgespielt werden, damit man die Story überhaupt verstehen kann? Das zumindest behauptet der Co-Creative Director.

Etwa 16 bis 20 Stunden sollen Spieler das erste Mal beim Durchspielen von Dishonored 2 benötigen und dabei auf ziemlich viele Wahlmöglichkeiten treffen. Die ergeben sich nicht nur wegen der beiden Assassinen Emily Kaldwin und Corvo Attano, sondern auch durch Entscheidungen im Story-Verlauf. Einzelne Entscheidungen seien dabei teilweise so tiefgreifend, dass sie den weiteren Spielverlauf deutlich beeinflussen würden. Laut des Co-Creative Directors Harvey Smith müsse das Spiel daher zwei Mal durchgezockt werden, um alle Facetten verstehen zu können.

Im ersten Durchlauf würde man etwa ein Viertel aller Inhalte sehen, jeder weitere Durchgang sei daher anders, allein schon aufgrund der verschiedenen freischaltbaren Fähigkeiten.

Dishonored 2 rollt am 11. November für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One an.