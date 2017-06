Im November 2016 wurde das Sequel Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske offiziell verfügbar gemacht. In diesem Herbst dürft ihr euch nun über Nachschub freuen.

Während der noch laufenden E3-Pressekonferenz hat Bethesda nun ein neues Story-Kapitel für das Action-Sequel angekündigt, das auf Basis von Dishonored 2 eigenständig lauffähig sein wird. In einem stimmungsvollen Trailer bestätigte man den DLC namens "Death of the Outsider" (dt. Titel "Der Tod des Outsiders"). Dieser soll ab dem 15. September 2017 erhältlich sein.

Im Zusatzinhalt wird die weibliche Assassine Billie Lurk eine gewichtige Rolle spielen, die auch bereits aus den vorherigen Spielen bekannt ist. In deren Person verbündet ihr euch mit Mentor Daud, um den schwierigsten Auftrag aller Zeiten vorzubereiten: den Tod des Outsiders. Billie und Daud sehen in ihm die Hauptursache für die massiven Unruhen im Kaiserreich. Auf eurer Reise in die schmutzigsten Ecken Karnacas enthüllt ihr das Geheimnis des Outsiders und seiner Herkunft. Den neuen Trailer gibt es anbei für euch!