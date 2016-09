Dishonored 2 wird in Deutschland ab 18 Jahren, aber ungeschnitten erscheinen. Jetzt machte der Co-Direktor Angaben zur Spielzeit.

Am 11. November 2016 schlägt Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske für den PC, für die PlayStation 4 und Xbox One ein. Co-Direktor Harvey Smith hatte in letzter Zeit wohl ein paar Mal die Chance, sein kommendes Action-Adventure vom Anfang bis zum Ende durchzuschleichen - und plauderte über seinen privaten Twitter-Account ein paar Details zur Spielzeit aus.

Das Ergebnis: Auf dem Schwierigkeitsgrad "schwer" benötigte er beim letzten Mal 15 Stunden, je nach Spielstil hatten die Entwickler zwölf bis 20 Stunden anvisiert. Tests zeigen jedoch, dass letztendlich 16 bis 20 Stunden realistischer für den ersten Durchgang seien.