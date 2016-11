Unsere Dishonored-2-Komplettlösung führt euch durch das Spiel und gibt nützliche Tipps und Tricks. Wieder einmal muss unser Freund, der Rächer, die Maske aufsetzen und gegen Unrecht und Korruption kämpfen. Dieses Mal rebelliert unser Attentäter, Infiltrator und Geheimagent Corvo Attano aber nicht alleine gegen Ihre Majestät Delilah. Denn nun habt ihr auch die Wahl, ob ihr nicht lieber in der Rolle seiner Ziehtochter Emily Kaldwin in den Untergrundkrieg ziehen wollt. So oder so, ihr werdet wieder einige alte Bekannte treffen und neue Gesichter kennenlernen, um sie aus der Welt zu schaffen, und dabei werdet ihr unsere Hilfe brauchen.

Allgemeine Tipps

Damit ihr euch als Attentäter und Rächer in der Welt von Dishonored 2 etwas besser zurechtfindet und nicht allzu schnell selbst zum Opfer werdet, haben wir euch hier einmal einige sinnvolle allgemeine Tipps zusammengestellt, die sowohl für Corvo als auch für Emily funktionieren.

Arbeitet im Verborgenen

Ihr seid hier in einem Stealth-Shooter und nicht in Call of Duty. In Dishonored 2 seid ihr besser beraten, wenn ihr den heimlichen Weg geht, anstatt wie ein Prellbrock durch die Mitte zu preschen. Wenn ihr an eine Stelle gelangt, die gut bewacht ist und viele Feinde, beziehungsweise Fallen aufbietet, dann haltet kurz inne und sondiert zuerst einmal die Lage.

Speichert so oft wie möglich ab

Solltet ihr ins Gras beißen, ist nichts so ärgerlich, wie im Anschluss zu bemerken, dass der letzte Speicherpunkt viel zu weit zurückliegt. Damit ihr euch nicht ärgert, dass ihr die letzte halbe Stunde umsonst gespielt habt, solltet ihr möglichst oft den Speicherknopf betätigen, damit ihr die gescheiterte Aufgabe wieder angehen könnt.

Setzt eure Kräfte ein

Vergesst nicht, dass Corvo und seine Schülerin Emily Kaldwin besondere Kräfte haben. Wann immer ihr an einer Stelle im Spiel mit konventionellen Methoden und Gegenständen nicht weiterkommt, werft einen Blick auf eure Kräfte. Manchmal bringen euch ein Teleport oder euer Herz weiter.

Flüchtet im Zweifelsfall

Solltet ihr einmal einer Übermacht gegenüberstehen, der ihr nicht gewachsen seid, dann nehmt die Beine in die Hand und macht euch aus dem Staub. Mit dem Teleport seid ihr dabei sogar noch schneller und könnt eure Feinde in Windeseile abhängen. Sucht Nischen, dunkle Räume oder Gegenstände, wo ihr euch verstecken könnt.

Einleitung

Nach dem kurzen Intro spielt ihr in der Rolle von Emily Caldwin und startet in Dunwall. Lauft geradeaus zum Tor und geht danach links die Treppe hinauf und in Richtung Ziel. Ihr gelangt zu einer Wand. Links seht ihr ein Licht unter einem Unterstand brennen. Rutscht unter dem Gitter hindurch. Auf der anderen Seite findet ihr ein Tor, das sich schnell hebt und wieder senkt.

Sprintet darauf zu und rutscht unter dem Tor durch, um auf die andere Seite zu gelangen. Tut das Gleiche bei dem nächsten Tor. Lauft danach links die Treppe hinauf und springt in den überirdischen Wasserkanal. Schwimmt unter dem Gitter hindurch und verlasst das Wasser auf der linken Seite.

Im Trockenen findet ihr einige Kisten. Springt hinauf und klettert die rostige Stahlkette hinauf, die dort auf euch wartet. Hüpft auf das Schrägdach und folgt dem Ziel über die Dächer. Folgt Corvo. Seid ihr bei ihm, geht es zum nächsten Missionsabschnitt, ihr müsst lernen zu schleichen.

Euer Meister läuft an einem Walkadaver entlang. Euer Ziel ist es, Corvo von hinten anzugreifen und ihn zu würgen. Schleicht euch also von hinten an ihn heran und würgt ihn, bis er aufgibt. Tut das Gleiche in der nächsten Aufgabe. Nur müsst ihr ihn diesmal nicht würgen.

Corvo trägt einen Schlüssel bei sich, den ihr ihm abnehmen könnt. Ihr gelangt in den nächsten Raum. Es handelt sich dabei um einen Schießstand. Nehmt die Armbrust, die auf dem Tisch liegt, und übt damit bei den Zielen, die Corvo für euch aufstellt. Schießt zuerst auf die Flaschen.

Sind diese vernichtet, dann zielt auf den Hebel, der rechts oben im Raum zu finden ist, er reißt die Tür rechts von euch ein. Geht danach durch den Schießstand und folgt dem Weg zu Corvo. Nun folgt Fechten. Befolgt einfach Corvos Anweisungen für den Schwertkampf und blockt seine Angriffe.

Im Anschluss lernt ihr noch, wie ihr einen Feind im Schwertkampf würgen könnt. Dies ist auch schon die letzte Aktion, die ihr mit eurem Vater durchnehmt. Anschließend folgt ein Rückblick auf die Geschehnisse des ersten Teiles und die Heldentaten, die Corvo vollbracht hat.

Nun seid ihr wieder zurück in der Haut von Emily. Ihr erhaltet von eurer Bediensteten einen Siegelring. Anschließend betretet ihr einen Festsaal. Emily begrüßt ihre Gäste und Corvo. Was folgt, sind weitere Gespräche. Ihr macht Bekanntschaft mit einem Gesandten von einem gewissen Herzog Serkonos.

Dieser hat eine handfeste Überraschung im Gepäck: eure Tante Delilah Kaldwin, die ältere Schwester der Mutter von Emily. Was nun folgt, ist ein handfester Putsch. Emily wird von ihrer vermeintlichen Tante abgesetzt und ihr und euer Vater werdet von ihren Feinden umzingelt.

In dieser dramatischen Szene müsst ihr euch nun entscheiden, wenn der beiden ihr im folgenden Abenteuer spielen wollt. Entscheidet ihr euch für Emily oder für Corvo? Wenn ihr eure Entscheidung trefft, wird der jeweils andere zu Marmor erstarren. Euch bleibt dieses Schicksal erspart. Euch bringt man in einen Turm.