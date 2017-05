Habt ihr eine Nintendo Switch? Wenn das so ist, könnt ihr nun eine Demo zu Disgaea 5: Alliance of Vengeance auf der Konsole spielen.

Die entsprechende Demo zu Disgaea 5: Alliance of Vengeance ist jetzt im nordamerikanischen Nintendo eShop erhätlich. Ab morgen könnt ihr sie euch ebenfalls kostenlos im europäischen Pendant sichern. Außerdem wurde diese Woche ein neuer Trailer zu der Switch-Umsetzung veröffentlicht, den ihr unterhalb der News findet.

Am 26. Mai 2017 wird in Europa die Complete Edition von Disgaea 5: Alliance of Vengeance für die Nintendo Switch erscheinen. Für die PlayStation 4 kam das Rollenspiel schon am 16. Oktober 2016 auf den Markt. Wir haben uns die Version bereits im Rahmen eines Tests für euch angesehen (hier lesen: Disgaea 5: Alliance of Vengeance Test bei Gameswelt).