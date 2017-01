Seit April 2016 ist DiRT Rally auch für die PlayStation 4 erhältlich. Nun bekommt das Rennspiel von Codemasters ein Virtual-Reality-Upgrade spendiert.

In einer Pressemail hat Codemasters heute das VR Upgrade für das Spiel angekündigt, das "in Kürze" erhältlich sein soll. Einen konkreten Termin ließ man zunächst aber nicht aus dem Sack.

Durch das Update werden Inhaber von PlayStation VR künftig jedes Fahrzeug, jede Strecke und jede Disziplin in DiRT Rally auch in der virtuellen Realität genießen können. Darüber hinaus wird es die VR Edition auch gesondert in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Retail-Version im Handel zu kaufen geben. Das eigentliche Update soll, auch wenn es in der Pressemeldung nicht explizit angeführt wird, als kostenpflichtiger DLC per PSN angeboten werden.

Mit dem Co-Piloten-Spielmodus gibt es zudem auch ein neues Feature. Dank diesem kann ein Mitspieler als aktiver Beifahrer mit ins Cockpit steigen und am Rennen von Freunden teilnehmen. Dieser kann dann die Pace-Notes vom Hauptbildschirm mit Hilfe der Buttons und dem Touchpad des DualShock 4 an den Fahrer weitergeben.