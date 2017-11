Die DiRT-Reihe von Codemasters hat sich unter Rennspiel-Fans längst einen Namen gemacht. Zuletzt wurde DiRT Rally für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Nun folgt in Kürze eine weitere Plattform.

Wer nun allerdings auf eine Switch-Umsetzung des aktuellen DiRT Rally gehofft hat, wird enttäuscht, denn bei der neu angekündigten Version handelt es sich um die Mac-Umsetzung des Rennspiels. Künftig dürfen also auch Inhaber eines Apple-Rechners kräftig das Gaspedal durchdrücken.

Die neue Mac-Version entsteht in Zusammenarbeit von den Experten bei Feral Interactive mit Codemasters. Erfreulich: Der Release wirde gar nicht mehr lange auf sich warten lassen und soll noch in dieser Woche, nämlich am 16. November 2017, über die Bühne gehen. DiRT Rally wird auf dem Mac auch Appls neue Grafik-API Metal 2 unterstützen und ist insoweit speziell für Mac optimiert worden. Der US-Preis wird mit 59,99 US-Dollar angeboten, es handelt sich also um einen Vollpreistitel.

DiRT Rally war ursprünglich im Dezember 2015 für den PC veröffentlicht worden. Im April 2016 folgten dann auch Umsetzungen für PS4 und Xbox One, ehe Codemasters im März dieses Jahres auch noch bereits eine Linux-Fassung zur Verfügung stellte. Jetzt ergänzt man die Heimrechner-Plattformen eben noch um den Mac.