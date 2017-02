Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ein VR-Upgrade für das Rennspiel DiRT Rally auf der PS4 angekündigt. Einen Termin gab es damals noch nicht, doch nun ist das Update bereits erschienen.

Ohne große Vorankündigung wurde nun das VR-Upgrade zu DiRT Rally verfügbar gemacht. Damit könnt ihr das komplette Rennspiel auf der PlayStation 4 nun auch in der virtuellen Realität genießen, wenn ihr PlayStation VR euer Eigen nennt.

Gleichzeitig wurde das Spiel auch für den Einsatz auf der PlayStation 4 Pro optimiert, zumindest was die VR-Inhalte im Upgrade betrifft. Mit PSVR könnt ihr jeden Spielmodus zocken; zudem wurde ein neuer Co-Fahrer-Modus integriert, in dessen Rahmen ein zweiter Spieler mit PSVR wichtige Ansagen via Controller und Social-Screen vornehmen kann.

Das VR-Upgrade ist für bestehende Spieler als eigenständiger DLC zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Auch eine VR-Vollversion des Spiels wird angeboten.