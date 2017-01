Nachdem DiRT 4 diese Woche für alle aktuellen Konsolen angekündigt wurde, scheint auch die Möglichkeit auf eine Switch-Fassung zu bestehen.

In dieser Woche gab es großartige Neuigkeiten für Racing-Fans: DiRT 4 wird noch in diesem Jahr seinen Weg auf den PC, die PlayStation 4 und Xbox One finden. Überraschenderweise gehen Fans der Nintendo Switch leer aus. Doch das muss nicht unbedingt so bleiben.

In einem Interview hat sich Game Designer Darren Hayward zu der Situation geäußert und erst einmal bekanntgegeben, dass er sich die neue Konsole von Nintendo bereits vorbestellt hat und sich darauf freut. Auch wenn das Spiel für die Plattform nicht zum Launch erscheint, besteht die Chance auf eine spätere Portierung des Rennspiels. So würde man dann aber die Alleinstellungsmerkmale der Switch, wie zum Beispiel die Joy-Cons, komplett nutzen wollen.

Daher würde man eine komplett eigenständige Erfahrung auf der Nintendo-Konsole erschaffen wollen. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir einen DiRT-Ableger auf der Switch zocken dürfen.