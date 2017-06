Kurzinfo

Mit dem Fokus auf klassischer Rally, die auch weiterhin auf den bewährten Fundamenten der Colin McRae Rally-Games aufsetzt, erweitert um die herausfordernden Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft, gespickt mit verrückten Kämpfen monströser Racing Trucks und Buggies und zusätzlich abgerundet durch den ungeheuerlichen Spaß frei wählbarer Racing Events in Joyride, müssen sich Spieler in DiRT 4 einem unglaublichen, sportlichen Ereignis und unzähligen packenden Herausforderungen in den Weiten Australiens, Spaniens und Kaliforniens stellen.