Weitere Details zu dem kommenden Digimon World: Next Order sind bekannt. Auch die Pläne für zukünftige DLC-Inhalte wurden bekanntgegeben.

Der Publisher Bandai Namco hat via Pressemitteilung weitere Details zum kommenden Digimon World: Next Order bekanntgegeben. So wird in einem Dungeon des Titels das Digimon Armageddemon zu finden sein. Nachdem ihr den Story-Modus beendet habt, könnt ihr gegen das neue Digmon antreten.

Auch die Pläne für kommende DLC-Inhalte sind nun bekannt und so werden zukünftig folgende Digimon den Weg in das Spiel finden:

Piedmon

Myotismon

Boltboutamon

Tukaimon

Sorcermon

Schließlich wurde noch verkündet, dass Spieler auch über die Dimensional Box in Jijimons Haus Netzwerkkämpfe austragen können. Dabei ist es möglich verschiedene Belohnungen durch gewonnen Punkte freizuschalten.