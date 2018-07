Vor rund zwei Wochen wurde in Japan das neue Digimon Survive für PS4 und Switch angekündigt. Jetzt folgte auch die hiesige Ankündigung, in der weitere Plattformen für den Titel bestätigt wurden.

Bandai Namco hat per Pressemitteilung heute das neue Survival-RPG Digimon Survive auch für den westlichen Markt bestätigt; Mitte Juli war der Titel zunächst in Japan für PS4 und Switch angekündigt worden. Die heutige Ankündigung bringt über den damit gesicherten EU-Release hinaus auch noch eine weitere positive Überraschung mit sich.

Der Titel, der den 20. Geburtstag des Digimon-Anime gebührend feiern soll, wird nämlich in hiesigen Gefilden nicht nur für PS4 und Switch erscheinen, sondern darüber hinaus auch für den PC (in digitaler Form) sowie für Microsofts Xbox One. Kurzum: Alle relevanten Plattformen für Zuhause werden damit mit dem neuen Digimon-Titel versorgt.

Die Geschichte des komplett neuen Abenteuers handelt von einer Gruppe Teenager, die sich unter der Führung von Takuma Momozuka auf einem Schulausflug verlaufen und in einer neuen Welt voller Monster und Gefahren wiederfinden. Während sie sich ihren Weg nach Hause erkämpfen, müssen sie schwere Entscheidungen treffen, welche die Evolution ihrer verbündeten Monster und das Ende des Spiels beeinflussen.

Die Charaktere des neuen Titels wurden von Uichi Ukumo designt, für die Musik zeichen Tomoki Miyoshi verantwortlich. Die Kämpfe werden - wie bereits bekannt - in 2D ausgetragen. Im Rahmen der heutigen Ankündigung wurden auch erste Screenshots und ein Debüt-Trailer veröffentlicht; die Inhalte könnt ihr euch in dieser News allesamt ansehen.