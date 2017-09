Bereits seit Februar ist Digimon Story: Cyber Sleuth für PS4 und PS Vita erhältlich, doch auf ein Feature mussten deutsche Spieler bis dato verzichten. Dieses wird nun per Update nachgeliefert.

Bandai Namco hat heute angekündigt, dass man einen neuen Patch für Digimon Story: Cyber Sleuth aus dem Jahre 2016 zur Verfügung stellt. Das ist vor allen Dingen für deutsche Spieler interessant.

Bis dato konntet ihr den Titel auf der PS4 nämlich nur in englischer Sprache zocken, mit dem am 15.09.2017 erscheinenden Patch wird sich das aber ändern. Dann nämlich kommen die lange geforderten deutschen Untertitel endlich in das Spiel, so dass ihr das komplette Abenteuer künftig auch in deutscher Sprache erleben könnt.

Wer bislang einen Bogen um das Spiel gemacht hat, der möchte sich dieses vielleicht nun anschauen. Es wäre immerhin ja auch eine passende Gelegenheit, um sich auf das Anfang 2018 erscheinende Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory gebührend vorzubereiten.