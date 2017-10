Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Leider müssen wir uns in Europa noch bis 2018 gedulden.

Der Publisher Bandai Namco hat den Veröffentlichungstermin von Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory bekanntgegeben. Für frühe Käufer gibt es zudem vier verschiedene Digimon als Bonus, darunter Omnimon NX, Sistermon Ciel & Blanc, Leopardmon NX und Crusadermon NX. Außerdem erhalten Vorbesteller noch exklusive Kostüme und spezielle T-Shirts als Belohnung.

In Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory schlüpft ihr in die Rolle von Keisuke Amazawa. Der Hauptprotagonist wird für ein Verbrechen verantwortlich gemacht, das er nie begangen hat. Um seine Unschuld zu beweisen, muss er in die digitale Welt abtauchen und Nachforschungen anstellen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich einer Gruppe von Hackern anzuschließen und dazu beizutragen, die Probleme zu lösen, die dieses mysteriöse Universum bedrohen.