Bandai Namco hat neue Informationen und Screenshots zum kommenden Japan-Rollenspiel Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory veröffentlicht. Wie ihr bereits wisst (wir berichteten), schlüpft ihr im neuesten Ableger der Digimon-Reihe in die Rolle von Keisuke Amazawa, der seine Unschuld an einem Verbrechen, das er nie begangen hat, beweisen muss.

Zu diesem Zweck schließt ihr euch der Hacker-Gruppe Hudíe an, mit der ihr euch in einem Internetcafé trefft, um Probleme in der digitalen Welt zu lösen. Von dort aus greift ihr auf sogenannte Untergrund-Webseiten zu und nehmt alle möglichen Aufträge entgegen, die ihr erfüllen müsst. Euer Ziel: Der beste Hacker werden und die Mysterien der digitalen Welt lösen.

Laut Bandai Namco stehen euch, dank eurer Digimon, viele unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung. Beispielsweise könnt ihr Sicherheitscodes knacken oder anderen Mitgliedern eurer Gruppe helfen. Einer eurer größten Gegenspieler soll die Hackergruppe Zaxon sein, die Hudíe dafür benutzt, die Konkurrenz auszuschalten.