Bandai Namco kündigt neues Rollenspiel an

Bandai Namco hat mit Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory ein neues Kapitel aus der Digiwelt angekündigt.

Nach Digimon Story: Cyber Sleuth kündigte Bandai Namco heute ein neues Kapitel der Serie an: Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory. Das von Media Vision entwickelte JRPG erscheint im Frühjahr 2018 auch im Westen für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Fans dürfen sich auf eine japanische Sprachausgabe sowie englische und deutsche Untertitel freuen.

Für das Spiel zeichnet zudem wieder das Team verantwortlich, welches auch schon am Vorgänger gearbeitet hat. Neben Kazumasu Habu als Produzent und Suzuhito Yasuda als Charakterdesigner ist auch Masafumi Takada als Komponist des Soundtracks wieder mit an Bord.

In Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory schlüpft ihr in die Rolle von Keisuke Amazawa. Der Hauptprotagonist wird für ein Verbrechen verantwortlich gemacht, das er nie begangen hat. Um seine Unschuld zu beweisen, muss er in die Digitale Welt abtauchen und Nachforschungen anstellen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich einer Gruppe von Hackern anzuschließen und dazu beizutragen, die Probleme zu lösen, die dieses mysteriöse Universum bedrohen.

Am Scheideweg zwischen Realität und Digitalem gilt es, die gefährdete Digitale Welt zu retten. Trainiert und zieht mehr als 300 verschiedene Digimon auf und versucht euch an einer Fülle von Kampfstrategien, bei denen es darum geht, die Fertigkeiten, Vereinbarkeit und Kombos der Digimon optimal für euch zu nutzen.