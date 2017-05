Electronic Arts und Maxis streben ebenfalls auf den verkaufsträchtigen Mobile-Markt und haben mit Die Sims Mobile nun einen entsprechenden Ableger der Erfolgs-Franchise angekündigt.

Die Sims Mobile soll das neueste Erlebnis im so erfolgreichen Sims-Universum sein. In der App für iOS und Android nutzt ihr eure Vorstellungskraft, um Sims zu erschaffen und Schicksal zu spielen. Der Titel ist per Soft-Launch bereits in Brasilien erhältlich; in Kürze sollen dann weitere Regionen mit dem kostenlosen Download via App Store und Google Play Store versorgt werden.

Für die Entwicklung zeichnen die Schöpfer der Spielereihen Die Sims und SimCity verantwortlich. Inspiriert von der Die Sims 4 Legacy Challenge erschafft ihr eure Sims, baut über mehrere Generationen hinweg eine Familie auf, schaltet Erbstücke frei, sammel fleißig und schreitet voran, um eure Lebensziele zu erreichen. Eine neue soziale Komponente soll es euch ermöglichen, mit realen Freunden auf eine neue Weise zu interagieren. Mit den Sims anderer Spieler könnt ihr beispielsweise Sims-Partys veranstalten, Beziehungen aufbauen und mehr.