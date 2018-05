EA und Maxis setzen weiter auf ihren Dauerbrenner Die Sims 4 und haben mit "Jahreszeiten" nun das nächste Add-on datiert.

In einer Pressemitteilung haben Electronic Arts und Maxis nun den Release-Termin für die nächste Erweiterung zu Die Sims 4 bekannt gegeben. "Jahreszeiten" soll demnach am 22. Juni 2018 und damit bereits im kommenden Monat für PC und Mac veröffentlicht werden.

Die neue Erweiterung soll euch frische Abwechslung in Form der namensgebenden Jahreszeiten spendieren. Dabei wird es Feiertage, entsprechendes Wetter und passende Familienaktivitäten geben. So sollt ihr die dynamischen Wetterbedingungen gebührend erleben können. So könnt ihr im Winter Schneemänner bauen oder Schnee-Engle machen. Im Frühlich könnt ihr im Regenmantel durch Pfützen toben und im Sommer lockt das Planschbecken mit einer Abkühlung.

Die Festtage können eure Sims mit Freunden und Verwandten feiern. Neue Deko soll für festliche Stimmung sorgen. Ihr könnt auch selbst Feiertage erstellen und diese nach eurem Gusto begehen. Zudem könnt ihr in der Gärtnerkarriere den grünen Daumen eurer Sims weiter fördern. Zu den neuen Aktivitäten der Gärtnerkarriere zählen das Anfertigen von Blumenarrangements als Blumendesigner und das Ausliefern von Blumen in der Stadt. Wissenschaftlich begabte Sims schlagen den Karrierepfad des Botanikers ein und analysieren Pflanzen, verfassen Wissenschaftsberichte über bahnbrechende Entdeckungen und erhalten besondere Zuschüsse.